「一票の格差」訴訟高松高裁の法廷5月19日 2026年2月の衆議院選挙のいわゆる「一票の格差」を巡る裁判で、高松高等裁判所は5月19日、「合憲」とする判断を示しました。選挙無効の請求は退けました。 この裁判は、2026年2月に行われた衆院選の「一票の格差」が最大で約2.1倍となったのは憲法違反だとして、弁護士グループが全国14の高裁と高裁支部に一斉に提訴したものです。高松高裁では、四国の10の選挙区の「