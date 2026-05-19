「ローソン」は、5月19日（火）から、老舗茶屋「森半」とコラボレーションした「抹茶フェア」を、全国の店舗で開催する。【写真】２種類のクリームが楽しめるクッキーシューも！商品ラインナップ一覧■アイスクリームやラテも登場今回で5回目の開催となる「抹茶フェア」は、“濃い抹茶”と“ミルク感あるマイルドな抹茶”をテーマに、創業190年の老舗茶屋「森半」とコラボレーションしたデザートやベーカリーなど計8品が販売