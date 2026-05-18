全国的に気温が上がり、各地で2026年初の猛暑日に。18日も季節外れの暑さとなりました。午後2時前、最高気温35.3度を観測した大分・日田市では、今年全国で初めて35度を超える猛暑日を記録しました。兵庫・豊岡市でも午後2時過ぎに35.3度を観測し、猛暑日となりました。東京都心でも17日に続く暑さです。東京都心の気温は29度台にとどまりましたが、18日、全国では300地点以上で30度以上に達し真夏日ラッシュとなりました。この季