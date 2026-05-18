地元の魅力をアピールするアンテナショップですが、いま売り上げを伸ばしている店が増えているといいます。物価高の中でも、工夫して客足を伸ばしているアンテナショップを取材しました。■ご当地の味が大集合“全国1位”の店は…every.取材班「北海道のアンテナショップでは、いくらやほたてなどの海産物、コロッケなど、北海道の名産品がずら〜っと並んでいます」東京・有楽町にある北海道のアンテナショップ「北海道どさんこプ