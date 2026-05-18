栃木県で69歳の女性が殺害され、少年4人と指示役とみられる夫婦が逮捕された事件。【写真で見る】地元消防団による呼びかけ「バイクに乗って動かない人物を目撃」逃走する際、少年の1人が車に乗ることができず、ヒッチハイクで近くの駅まで移動した事が分かりました。16歳の少年4人が実行役闇バイトに応募がきっかけか井上貴博キャスター：指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と竹前美結容疑者（25）の夫婦2人が逮捕されました