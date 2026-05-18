お笑いタレントの有吉弘行（51）が、パーソナリティーを務める17日放送のJFN系ラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHTDREAMER」（日曜午後8時）に出演。全シリーズプレーする人気ゲームについて語った。番組では、人気ゲーム「ドラゴンクエスト」シリーズの最新作を心待ちにするリスナーからのメールを紹介。「ドラクエファンはほぼ老人。老眼によりパラメーターが読めない。大きい画面にすると酔う。大体で話を覚えてないから伏線が分か