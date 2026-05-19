エーデルワイスが展開するベルギー王室御用達チョコレートブランド「ヴィタメール」は、6月1日より、毎年人気の「チェリーボンボン」を期間限定で販売する。さくらんぼを1年間キルシュ酒に漬け込んで作る伝統の味わいとなっており、なくなり次第終了の予定とのことだ。チェリーボンボン○1年間じっくり漬け込んださくらんぼと芳醇なキルシュ酒の味わい今回の商品は、1年間じっくりとキルシュ酒に漬け込んだ国産さくらんぼを、スイ