オランダの栄枯盛衰を知るスナイデル氏は、現在の母国代表に対する正直な意見を投げかけている(C)Getty Images1994年のアメリカ大会以来となる北米大陸での開催となる今回のワールドカップ（W杯）は、史上初となる3か国共催（カナダ、アメリカ、メキシコ）。出場国も32から48に増えるなど話題性は十分の一大トーナメントと言えよう。【動画】衝撃の変貌スマートだったスナイデルのぽっちゃりとした近影そんな檜舞台で史上初