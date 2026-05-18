救援活動が続く中国南部の広西チワン族自治区柳州市で起きた地震の現場＝18日（CNS＝共同）【広州共同】中国南部の広西チワン族自治区柳州市で18日午前0時21分（日本時間同1時21分）、マグニチュード（M）5.2の地震が起き、2人が死亡した。国営通信新華社が報じた。地元当局によると、7千人余りが避難を余儀なくされた。中国地震局によると、震源は区都の南寧市の北東約200キロで、深さは約8キロ。中国軍も救助活動に当たった