Photo: 岡本玄介 なぜか平成時代が写るカメラ。高画質の写真が撮れるスマホが普及した今だからこそ、低画質のレトロさが“味”になる時代になりました。かつてガラケーやデジカメは解像度の高さを競い合ったものですが、おもしろい逆転現象ですよね。アナログっぷり満点のデジカメそこで最近ケンコー・トキナーから出た、巻き上げカメラ風トイデジタルカメラ｢レトロデジ90｣をゲットしました