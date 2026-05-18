合同インタビューに答えるフィリピンのマルコス大統領＝18日、マニラ（共同）【マニラ共同】フィリピンのマルコス大統領が18日、訪日を26日に控え、マニラのマラカニアン宮殿（大統領府）で日本メディアの合同インタビューに応じた。海洋進出の拡大を図る中国への対応などで日本とフィリピンの防衛協力が急速に進んだと評価し、両国関係は経済協力を超えた「新たな段階に入った」と述べた。マルコス氏は26〜29日の日程で国賓と