いつの間にかPCを習得していたおばあちゃん！それには感動的な理由が…！【漫画】本編を読む→おばあちゃんがPCを購入した超意外な理由とは…？「異世界転移」から「謎解き」まで、卓越したアイデアで読者を魅了し続けるぱげらった(@pageratta)さん。2026年5月現在も、SNSで語り継がれる名作がある。それが、X(旧Twitter)で8.6万超の「いいね」を獲得した漫画『コンピィーターおばあちゃん』だ。物語は、モデルとして活躍する絵美