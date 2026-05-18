なぜ「進次郎構文」は印象的なのか。政治学者の森川友義氏は「小泉進次郎氏の『進次郎構文』は単なるポエムではない。耳につき、記憶に残る理由が明確にある」という――。※本稿は、森川友義『政治家の「答えない」技術』（扶桑社新書）の一部を再編集したものです。写真＝共同通信社街頭演説で支持を訴える自民党の小泉進次郎防衛相＝2026年2月2日、岡山県倉敷市 - 写真＝共同通信社■あまりに独特な「進次郎構文」「それ、進次