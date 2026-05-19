父の資産に自宅や土地、賃貸物件などの不動産が多い場合、相続について早めに考え始める方もいるでしょう。不動産は金額が大きくなりやすく、現金や預貯金とは異なる注意点もあります。 しかし、具体的に何から確認すればよいのか、家族でどこまで話し合うべきなのか迷うことも少なくありません。相続はまだ先のことだと思っていても、父が元気なうちだからこそ進めやすい準備もあります。 そこで本記事では、不動産