イギリスの大手日刊紙のThe Guardianが170人以上の小説家や批評家、学者らにアンケートを取って集計した「史上最高の小説100選」が発表されました。The 100 best novels of all time | Fiction | The Guardianhttps://www.theguardian.com/books/ng-interactive/2026/may/12/the-100-best-novels-of-all-timeWho’s in, who’s out, and how many have you read? The story behind our 100 best novels list | Books | The Guardia