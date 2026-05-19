HOKAがインスタグラムで発表スポーツメーカーのHOKAは18日、インスタグラムで陸上男子長距離の近藤幸太郎とアスリート契約を結んだことを発表した。青学大元エースの最新情報に、ファンからは歓喜の声が続出した。3月末で実業団のSGホールディングスを退社していた近藤。HOKAは近藤とのアスリート契約を発表し、「今後は米国のプロランニングチームHOKA Northern Arizona Elite (@naz_elite )に日本初メンバーとして加わり、マ