サッカースペイン代表ＦＷラミン・ヤマル（１８）＝バルセロナ＝が、左ハムストリングの負傷のため、Ｗ杯初戦となる６月１５日のカーボベルデ戦には出場できない見込みだとスポーツメディア「ジ・アスレチック」が１８日に報じた。第２戦となる２１日のサウジアラビア戦の出場も不透明だという。バルセロナの“神童”は、４月２２日のホームのセルタ戦で前半４０分にＰＫを決めた直後に倒れ込み、左太もも裏を痛めた様子で途中