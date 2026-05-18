ハンタウイルスの集団感染が起きたクルーズ船が18日、最終目的地のオランダ・ロッテルダムに到着しました。クルーズ船「MVホンディウス号」は、スペイン領カナリア諸島で乗客を降ろしたあと、18日午前、ロッテルダムの港に到着しました。オランダの保健当局によりますと、乗員ら27人のうち、一部に症状が出ましたが、検査の結果、ハンタウイルスは陰性だったということです。保健当局は、乗員らが今後隔離期間に入ると説明し、「さ