「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」（ＴＢＳ系）が１９日放送され、栃木県上三川町で親子３人が死傷した強盗殺人事件について取り上げた。事件をめぐっては少年４人が実行犯として、指示役として夫婦が逮捕されている。少年と夫婦は事件当日となる１４日に初めて会ったとされる。警察はさらに上の指示役がいる可能性もあるとして捜査を続けている。番組には元兵庫県警察本部刑事部長の棚瀬誠氏が出演。この事件のポイント