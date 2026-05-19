62歳の息子の元に82歳の父から届いた上機嫌な電話。「もう仕送りはいらないよ」という一言に、息子は言いようのない違和感を覚えました。元高校教師で几帳面、人を見る目には自信があったはずの父に、なにがあったのでしょうか。FPの青山創星氏と一緒に、老人に忍び寄るリスクの実態を見ていきましょう。「もう仕送りはいらないよ」―父の上機嫌な電話が、なぜか不気味だった日曜の夕方、佐久間健一さん（62歳、会社員営業職）のス