声優の豊田萌絵が、18日発売の『週刊プレイボーイ』22号（集英社）のグラビアに登場した。サウナハットをかぶり汗ばむ様子や、“カルバン・クライン”のランジェリーを着用したカットなど、大胆な姿を見せており、オフショット含めてネット上で話題になっている。【写真】えちえち！グラビア話題の豊田萌絵豊満ボディ強調オフショット2012年に声優デビューを果たし、『響け！ユーフォニアム』（川島緑輝役）、『BanG Dream!