「普通の会社員に都心のマンションは高嶺の花」――そんな定説を覆し、「年収550万の会社員」が都内5000万マンションを購入できた理由を明かすのが不動産インフルエンサーのちょうすけ氏だ。同氏は、住宅ローンを負債ではなく、個人が資産を築くための「最強のレバレッジ」だと語る。本稿では、周囲から無謀と言われた購入を可能にした管理術から、月々のリアルな支払額までを明かしていただいた。全5回の第1回。※この記事は