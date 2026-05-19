千鳥の大悟が１８日、日本テレビ系「大悟の芸人領収書」で、一年半で童貞から父となったカカロニ・栗谷へ金言を授けた。この日は栗谷の特集の後編。童貞キャラから彼女ができ、結婚。そして妻の妊娠が判明したが、その頃、男手一つで育ててくれた父の体調が急変した。今年１月にはホスピスの施設に移ったが、最期は栗谷の声が「聞こえているぐらいです。お父さんっていったら、手で（返す）」。そんなやり取りの翌日に父は旅立