2011年に発表したボカロデビュー作「サイバーサンダーサイダー」で知られるボカロP・EZFGさんが亡くなったことがわかった。18日、EZFGさんのXアカウントが更新され、父親名義で訃報が伝えられた。【動画】EZFG「サイバーサンダーサイダー」【オリジナル曲】投稿では、「EZFGは2024年3月に『虫垂がん・ステージ4』と診断され抗がん剤治療を行ってまいりましたが本年4月7日永眠いたしました」と報告。「闘病中は常に皆様への感謝