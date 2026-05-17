《両殿下は、富山県氷見市の市長や山梨県丹波山村の村長から、地域の現状や隊員の活動状況などについて、説明を受けられました。続いて、地域おこし協力隊員、元隊員一人一人から、地域の方々とともに農業や学習支援、商品開発、地域の活気づくりや情報発信などに携わっている様子について、お話をお聞きになりました。【写真】イギリスのリーズ大学留学中に親しくなった男性とカフェで過ごす佳子さままた、氷見市長に令和6年能