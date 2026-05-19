サブウェイは、5月13日より毎年人気の｢タコスシーズン｣をスタート。今年で6年目となる初夏の定番フェアでは、4年ぶりに“フラットブレッド”が期間限定で復活。“タコス＝夏の始まり”をテーマに、本格メキシカン気分を味わえるラインアップが登場。もちもち食感が楽しめるフラットブレッドをメインに、より本場感のあるタコスメニューへアップデートされています。 4年ぶり!フラットブレッドが