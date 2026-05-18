元Sexy Zone（セクゾ）で歌手・俳優の中島健人（33）が、主演のNHK夜ドラ「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」で二役を見事に演じ分けており好評だ。【もっと読む】休養中の菊池風磨「timelesz」5月ライブは不在…チケット"取れすぎ"が危ぶまれるグループ人気と「激痩せ」と「占い」中島にとって同局初主演となった同ドラマは、町田そのこの同名小説が原作。北九州市・門司港にあるコンビニを舞台に繰り広げられる、ハ