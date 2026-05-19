◆米大リーグパドレス―ドジャース（１８日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャースのゴームズＧＭが１８日（日本時間１９日）、敵地・パドレス戦の前に取材に応じ、大谷翔平投手の起用法について言及した。ゴームズＧＭは「何度も言っているが、『正解の前例』がない。今年やっていることも去年とは違う。だから継続的な対話が大切。これは本当に難しい挑戦。誰もやっていないことだからね」と話した。