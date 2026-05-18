14日に栃木県河内（かわち）郡上三川（かみのかわ）町の民家で女性1人が殺害され、少年4人が「実行役」として強盗殺人の疑いで逮捕された事件で、栃木県警は17日、横浜市港北区の20代の夫婦を強盗殺人容疑で逮捕した。 同県警はこの夫婦が栃木県内まで車で来て、実行役の少年らに犯行を指示していたとみており、さらに上位の指示役も存在する「匿名・流動型犯罪グループ（匿流）」による事件の疑いがあるとみて捜査を継続