「カブス−ブルワーズ」（１８日、シカゴ）カブスの今永昇太投手が先発マウンドに上がり、今季ワーストの８失点を喫し、五回途中でマウンドを降りる大炎上となってしまった。二回、イエリッチに先制ソロを被弾した今永。悪夢が襲ったのは四回だった。先頭のコントレラスに安打を許すと、１死後に内野安打も重なってピンチを広げた。ここから３本のタイムリーを浴びて一挙４失点。打者９人の猛攻を浴びて試合の主導権を渡して