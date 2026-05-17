宝泉薫さんによる『週刊女性』の名物連載「人生アゲサゲ分かれ道」。今、ニュースなバナナマンの日村勇紀さんを取り上げます!【写真】2023年8月、アイスを分けて食べながらお散歩デートする神田愛花と日村勇紀『バナナマンのせっかくグルメ!!』では日曜夜の顔にバナナマンの日村勇紀が活動を休止した。所属事務所によれば、「今年に入ってから体調を崩すことが多く(略)医師より休養が必要との判断に至りました」とのこと。相方