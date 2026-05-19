お笑いタレントのヒロミが19日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。地元の東京都八王子市にクマが出没した件で、対策を呼びかけた。ヒロミは「クマが出たなんてことは1回も聞いたことがない。ハタチくらいまでしかいませんでしたけど、クマの話は聞いたことがなかったんですよ。うちの親父なんかも畑をやったり、行ったりしているから本当に気を付けないと、と思います」と驚いた。出没したのは4月29日。JR八王