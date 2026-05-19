近年、若手を中心とした会社員の間で「静かな退職」という考え方が注目されている。 静かな退職（クワイエット・クイッティング）とは、従来の熱心な勤務姿勢を捨て、自分の職務に対して最低限の責任だけを果たすという働き方のこと。 背景には「業務による過度なストレスを避けたい」という意識や、職場環境・企業文化への不満の高まりがあるとされ、私生活や心身の健康を守るため、仕事との距離感を見直す動きとして広がって