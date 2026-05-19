気象庁が今日19日発表した最新の3か月予報によりますと、6月から8月の気温は全国的に平年より高い予想です。6月から湿度と気温が高いため、熱中症に警戒してください。また、夏本番になると40℃以上の「酷暑日」がのべ7〜14地点で予想され、今年も最大級の熱中症対策が必要となりそうです。予想される大気と海洋の状況気象庁は今日19日、最新の3か月予報(6月〜8月)を発表しました。6月から8月は、地球温暖化の影響等により、全球で