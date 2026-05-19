２０１６年リオデジャネイロ五輪４００メートル個人メドレー銅メダルの瀬戸大也が１８日放送の大阪・ＡＢＣテレビ「東出昌大の野営デトックス」（月曜・深夜０時）に出演し、スキャンダルで批判を浴びた過去を振り返った。俳優の東出昌大から「大也くんはたたかれたの？」と直球で質問され、瀬戸は「スキャンダルで反省することがたくさんありました」と吐露。「私生活でやらかすと競技に影響出る？」と問われると「露骨に」と