CPUやGPUなどのPCパーツを、定格の最高を上回る周波数で動作させて性能を極限まで引き出すことをめざすのが「オーバークロック」です。中国のオーバークロッカーであるwytiwxがIntel Core i9-14900KFをオーバークロックし、世界新記録を樹立したと報じられています。Intel Core i9-14900KF reaches 9.2Ghz setting a new CPU frequency world record - Notebookcheck Newshttps://www.notebookcheck.net/Intel-Core-i9-14900KF-rea