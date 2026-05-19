5月14日、栃木県上三川町で発生した強盗殺人事件。SNSの「闇バイト」で集められた16歳の男子高校生4人が実行役として逮捕され、彼らを束ねる"現場指示役"として横浜市に住む竹前海斗（28）、妻の美結（25）両容疑者が逮捕された。【写真】「謎のスニーカーも...」エナジードリンクや粉ミルクが放置されていた竹前夫妻のアパートのベランダ前編で報じたのは、犯行に使われたとされる「白の高級外車」をめぐる竹前夫妻の自宅周辺