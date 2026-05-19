Image: ©CAPCOM カプコンの名作ファミコンゲーム『ロックマン2』が遊べるスマートウォッチ、そんな製品が登場しました。これまでにもATARIのゲームや『スペースインベーダー』などを腕時計に落とし込んだガジェットを生み出してきたMy Play Watch。その新作として登場したのが、今回の「Mega Man: My Play Watch」です。クラシックなコンソールゲームやアーケードゲームをテーマとして