SNSやスマホの規制についてどう考えるか、パリで子どもや親に尋ねてみた＝2026年3月、パリ、山下知子撮影 子どものSNS利用や、スマートフォンやタブレットなどの使用を制限する動きが世界各地で相次いでいる。背景には、子どもたちのメンタルヘルスやいじめなどの問題がある。子どものSNS禁止、フランスでは8割超が賛成世界で初めて子どものSNS利用を法的に禁じたのはオーストラリアだ。16歳未満のSNS利用を禁止する法