何気なくYouTubeで「千駄木雄大」と検索したところ、「千駄木雄大が毎日エナジードリンクを1L飲み続けた結果」というショート動画が出てきた。一体何事かと思って見てみると、筆者が以前、別の媒体で書いた「エナジードリンクばかり飲んでいた話」を、まとめただけの動画だった。若干、内容も間違っていた。どうして、普段は「エジソンが1日○時間しか寝なかった理由」とか「あの人気芸能人○○が干された理由」といった、インプレ