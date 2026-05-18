群馬県伊勢崎市の暴力団の事務所とみられる建物に車を突っ込ませたとして、警察は18日、30代の男を逮捕しました。警察によりますと、17日午後11時半ごろ、伊勢崎市で「車が外壁に衝突した」と目撃者から通報がありました。白いミニバンが指定暴力団住吉会系暴力団の事務所とみられる建物の1階部分に突っ込んだ状態で見つかり、建物の外壁やドアが破損しました。ケガ人はいませんでした。警察は防犯カメラの捜査などから、車を運転