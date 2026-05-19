首位攻防パドレス戦【MLB】パドレス 1ー0 ドジャース（日本時間19日・サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、敵地パドレス戦に「1番・指名打者」で出場。3打数2安打1四球だった。チームは打線が奮起できず、連敗が5でストップした。大谷は第1打席では、パドレスファンからブーイングが起こる中、先発キングと対戦して左飛だった。3回先頭の第2打席では四球で出塁。二盗を試みたが、今季初の盗塁失敗