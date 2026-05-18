ボクシング世界３階級王者の亀田興毅氏（３９）が１８日、自身がファウンダーを務める興行「ＳＡＩＫＯＵＬＵＳＨ」が２３、２４日に開催を予定していたキルギス大会が中止となったことを受けて緊急声明を発表し謝罪した。亀田氏は「やむを得ず、開催を中止する決断を下しました。本大会を楽しみに待ってくださっていたボクシングファンの皆様、多大なるご支援をいただいておりますスポンサーおよび関係者の皆様に、心より深く