プロボクシングの元世界３階級制覇王者・亀田興毅氏（３９）が１８日、ＳＮＳを更新し、自身が手がける６月６日の興行「ＳＡＩＫＯＵＬＵＳＨ８」（愛知県国際展示場）について「間違いなく開催しますと言い切れない現状です」と開催が不透明であることを報告した。これを受け、国内のプロボクシングを統括する安河内剛事務局長（６５）は１８日、都内で報道陣の取材に応じ、仮に興行が中止となった場合はプロモーターである亀