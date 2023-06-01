暇を見つけて九十九里や内房をしょっちゅう走っている、我が愛車ムーヴRS号ケータイ Watch

九十九里をしょっちゅう走る愛車

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • Android Autoで使えるAIアシスタント「Gemini」を紹介している
  • アプリアイコンはなく、システム背後で待機している
  • 「OK、Google!」と呼ぶと「はい!」と応えてくれる存在だという
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