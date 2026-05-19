福島県の磐越自動車道のバス事故でマイクロバスは直前のサービスエリアで休憩後、すぐに事故を起こしていたことがわかりました。若山哲夫容疑者は郡山市の磐越道でマイクロバスを運転し、ガードレールなどに衝突させ高校生18人を死傷させた疑いが持たれています。捜査関係者によりますとマイクロバスは、事故現場からおよそ25km手前の磐梯山サービスエリアで休憩を取っていたことがわかりました。若山容疑者はこれまでに「時速90か