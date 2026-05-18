近年の自動車には高度なソフトウェアが搭載されていますが、メーカーが倒産するとソフトウェアのアップデートやサービスが提供されなくなり、文鎮化してしまうリスクがあります。2024年に倒産したEVメーカー・Fisker(フィスカー)のEV車を所有するオーナーたちが、自分たちでフィスカー車を維持するための非営利団体を設立し、ソフトウェアをリバースエンジニアリングしてオープンソースツールを構築していると、EV関連のニュースサ