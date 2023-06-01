タレントのマツコ・デラックスが、18日放送の日本テレビ系バラエティー『月曜から夜ふかし』（後10：00）に出演。休養中の生活を明かした。【番組カット】過酷…ダイエットに励むフェフ姉さんマツコは、月曜レギュラーを務める2月9日放送の『5時に夢中！』（TOKYO MX）に電話出演。「ちょっとすいません。急だったんだけど。首の脊髄が圧迫されちゃって。手とかに痺れが出始めちゃって…」と症状を説明。「それでさ、病院に