東京・渋谷区のスクランブル交差点で4月、液体をまき火をつけた疑いで逮捕された50代の男性が不起訴になりました。名古屋市に住む50代の男性は先月、JR渋谷駅前のスクランブル交差点で液体をまき、火をつけたとして往来妨害の疑いで逮捕されました。東京地検はこの男性について18日付で不起訴処分としました。理由については、「必要な捜査を尽くした上、関係証拠の内容を踏まえた上で不起訴処分とした」としています。