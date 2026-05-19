イスラエルによる攻撃で上がる煙＝18日、レバノン南部（ロイター＝共同）【カイロ共同】レバノン保健省は18日、親イラン民兵組織ヒズボラとイスラエル軍の交戦が再開した3月2日以降のレバノンの死者が3020人、負傷者が9273人になったと発表した。4月17日の停戦発効後もイスラエル軍は攻撃を続行。ヒズボラも徹底抗戦の構えで、犠牲者はさらに増える可能性がある。首都ベイルートの自動車販売サミールさん（56）は電話取材に対